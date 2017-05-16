Adana'da 1907 yılında kurulan, ancak son dönemde atıl kalan 'Milli Mensucat Fabrikası'nın yerine inşa edilen müze kompleksi içinde Arkeoloji Müzesi, Kent Müzesi, Tarım Müzesi, Sanayi Müzesi, Etnografya Müzesi, Çocuk Müzesi ve Mozaik Müzesi bulunacak. 18 Mayıs'ta saat 11.00'da törenle açılışı yapılacak kompleksin içinde kafeterya, fuaye, satış birimleri, sinevizyon alanı ve açık alanı olacak. Kompleks olarak Türkiye'nin en büyüğü olduğu belirtilen müzede, sergileme alanının 36 bin 790 metrekareyi bulacağı kaydedildi.
Yeni Arkeoloji Müzesi'nde eserlerin teşhiri modern teknoloji kullanılarak yapılacak. Komplekste eserler, ziyaretçilerin geçmişi günümüzde yaşayabileceği şekilde sergilenecek. Tarım Müzesi'nde Adana'nın tarımsal süreci, Sanayi Müzesi'nde ise yine Türkiye'nin ilk sanayi yatırımları sergilenecek. Kent Müzesi'nde kentin geçmişi aydınlatılacak, Etnografya Müzesi'nde de kentin kültürel birikimi gözler önüne serilecek. Çocuk Müzesi'nde de geçmişten günümüze oyuncaklar sergilenecek.
Avrupa Birliği Bakanı Milletvekili Ömer Çelik'in Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı dönemdeki girişimleriyle çalışmaları başlatılan müze, kültür turizmine de önemli bir katkı yapacak.
KAYNAK: DHA
Türkiye'nin en büyük müze kompleksi açılıyor
Adana'da 68 bin 400 metrekare hizmet alanıyla Türkiye'nin en büyük müze kompleksi olduğu belirtilen Yeni Arkeoloji Müzesi, 18 Mayıs'ta ziyarete açılacak.Kültür-Sanat - 16 Mayıs 2017 17:13
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