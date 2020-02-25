Türkiye’nin ilk e-spor komedi filmi geliyor!

Türkiye’nin ilk e-spor temalı komedi dizisi “Tam Kafadan”, YouTube’da 6 bölüm olarak yayınlandı. espor’un, kendi yıldız oyuncularını ve takımlarını ortaya çıkarma hikayesini mahalle kültürü, arkadaşlık, birlik olmanın gücü ve karşılıksız sevgi kavramlarıyla iç içe anlatan dizi çok sevildi ve toplamda 30 milyon izlenme rakamına ulaştı. Bu büyük ilgi üzerine “Tam Kafadan”ın devamı sinema filmi olarak geldi: “Tam Kafadan Karavana”Yapımcılığını ve yönetmenliğini Bros Film’den Celal Öztürk ile Oğuz Öztürk’ün üstlendiği “Tam Kafadan Karavana”filminin kadrosunda son dönemdeki ünlü YouTuber’lardan Ali Biçim ve Mesutcan Tomay da yer alıyor. Filmde ayrıca Efekan Can, Burak Güneş, Serkan Dağlı, Burcu Karakaya, Cemre Solmaz, Nedim Suri, Aleyna Eroğlu, Sali Alkan, Mehmet Pamukcu, Melis Sabah, Elif Yılmaz, Zümre Ertürk, Bilal Yılmaz, Umut Şahin, Şevki Özcan ve Ensar Sevim de yer alıyor.“Tam Kafadan” izleyicilerinin heyecanla beklediği “Tam Kafadan Karavana” filminin konusu ise şöyle: Mali sorunları bitmek bilmeyen Şenol Başkan, bu sefer de espor kulubünü ve dolayısıyla internet kafesini, bulunduğu apartmanın kentsel dönüşüme girmesiyle kaybetmiş ve kapıda kalmıştır. Geçen sene büyük ödüllü turnuvasını kazandıkları Zula’nın mobil versiyonunun çıkmasını fırsat bilen Şenol başkan, takım oyuncularına durumu çaktırmamak için, “mobil oyun konseptine geçiyoruz” diyerek bir karavan almış ve mahalledeki top sahasına çekmiştir. “Yeni kulüp merkezimiz artık bu karavan” diyen Şenol başkan, takımı da burada antrenman yapmaya zorlamaktadır. Bu senenin turnuvasına kamp yaparak hazırlanması gereken takım, elektriği bile olmayan karavanda antrenman yapamadığı için kazan kaldırmak üzeredir. Şenol başkan takımı dağılmaktan kurtarmak için acilen bir çözüm üretmelidir.Senaryosunu Celal Öztürk, Oğuz Öztürk ve Emre Kutluğ’un kaleme aldığı “Tam Kafadan Karavana”, 27 Mart’ta seyirciyle buluşacak.