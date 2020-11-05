‘Türkiye'nin Yıldızları' ekranlara geri dönüyor!
Beren Saat ve Engin Akyürek gibi isimlere ün kazandıran bir döneme damga vuran sevilen yarışma programı ‘Türkiye'nin Yıldızları' ekranlara geri dönüyor.
05.11.2020 21:22 Magazin
Beren Saat ve Engin Akyürek gibi sevilen isimleri televizyon dünyasına kazandıran ‘Türkiye’nin Yıldızları’ ekranlara geri dönüyor. Yayınlandığı dönemde büyük ilgiyle izlenen program için hazırlıklara başlandı. Yapımcılığını Suavi Doğan’ın yapacağı programın ocak ayından itibaren ekrana gelmesi planlanıyor.