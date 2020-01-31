'Türkler Geliyor'un savaşçı kadınları

Fatih Sultan Mehmet’in akıncılarının, Osmanlı’nın Balkanlar’daki kararlı ilerleyişine set çekmek üzere and içen Kral Lazar’a karşı verdiği mücadeleye konu alan filmde, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya ve Selda Alkor oyunculukları ve savaşçı karakterleriyle dikkat çekiyor.Filmde Akıncı Sungur’la güç birliği yapan Bogomil Alina’yı canlandıran Ece Çeşmioğlu dövüş sahnelerindeki başarısıyla tam not alırken, Ebru Özkan Prenses Maria ve Selda Alkor Kraliçe Irene karakterleriyle göz kamaştırdı. Ebru Özkan ise Fatih’in babası II. Murad’ın eşi Mara Hatun olarak ‘Türkler Geliyor’un öne çıkan oyuncularından biri oldu.Vizyondaki ilk haftasında seyirciden takdir toplayan ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ cuma gününden itibaren yurt dışında da vizyona girmeye başladı. Film toplamda kırkın üzerinde ülkede gösterime çıkacak.