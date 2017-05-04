Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; yaklaşık 4 yıldır birlikte olan çift ilişkilerini noktaladı.
Turan verdiği bir röportajda, "Zaten birlikte yaşıyoruz ama bir boş vaktimizde evlenmeyi düşünüyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Türkü Turan ve Ozan Ertürk ayrıldı
Ünlü oyuncu Türkü Turan, nişanlısı Ozan Ertürk'ten ayrıldı.Magazin - 04 Mayıs 2017 12:58
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