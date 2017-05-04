Türkü Turan ve Ozan Ertürk ayrıldı

Magazin - 04 Mayıs 2017 12:58

Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; yaklaşık 4 yıldır birlikte olan çift ilişkilerini noktaladı.Turan verdiği bir röportajda, "Zaten birlikte yaşıyoruz ama bir boş vaktimizde evlenmeyi düşünüyoruz" açıklamasını yapmıştı.