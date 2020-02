Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden!

Ancak içeriğindeki yüksek oranda tuz nedeniyle turşunun her gün ve aşırı miktarda yenilmemesi gerektiğine dikkat çeken Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz “Sağlıklı kişilerde turşunun haftanın 2 günü, maksimum bir avuç içi kadar tüketimi yeterli gelecektir. Çünkü böbreklerin idare edebileceğinden fazla tuz veya tuzlu gıdalar tüketmek kan basıncını yükselterek yüksek tansiyona sebep olabiliyor. Ayrıca fazla tuza bağlı böbrek hasarı gelişebiliyor” uyarısında bulunuyor. Sıla Bilgili Tokgöz, yüksek miktarda tuz içerdiği için yüksek tansiyon, diyabet, böbrek yetmezliği ve mide hastalıkları olan kişilerin ise turşuyu son derece kontrollü tüketmelerini, hastalığın düzeyine göre gerekirse hiç yememelerini öneriyor. Peki uygun koşullarla yapıldığında ve kontrollü tüketildiğinde turşunun sağlığımız üzerindeki yararları neler? Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz sadece sirke ile tuzla yapılan, mayalanmış ve koruyucu içermeyen turşunun 7 faydasını anlattı, önemli öneri ve uyarılarda bulundu.Sebze ve meyvelerden oluşan turşu, içeriğinde bağışıklık sistemini güçlendiren pek çok vitamin, mineral ve antioksidan barındırıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz farklı sebzelerin turşularını tüketmenin vücuda alınan antioksidan çeşitliliğini artırdığı için daha fazla yarar sağladığını belirterek, “Bunlardan en önemlileri ise polifenollerden ve betalaninden zengin olan pancar turşusu ile içinden glikosinolat maddesi elde edilen lahana turşusudur. Yüksek antioksidan çeşidi ve kapasiteleri nedeniyle bu sebzelerden yapılan turşu tüketerek soğuk algınlığına karşı kalkan oluşturabilirsiniz” diyor.Turşu gibi fermente yiyecekler öğünlerle birlikte tüketildiğinde, içeriklerinde yer alan sirke sayesinde insülin salınımını dengeleyerek daha kontrollü bir kan şekeri sağlıyorlar. Ancak diyabet ve buna eşlik eden tansiyon ile böbrek rahatsızlığınız varsa turşu tüketmek sizin için bir risk oluşturabiliyor, dolayısıyla tüketim miktarında kontrollü olmanız gerekiyor.Turşunun sağladığı bir başka önemli fayda da, kaybedilen sıvı ve minerallerin hızlı yerine konmasına destek olması. Ayrıca içeriğindeki sirke ile kas ağrıları üzerinde de rahatlatıcı etki oluşturuyor. Spor ve Egzersizde Tıp ve Bilim (Medicine & Science in Sports and Exercise) adlı akademik bir dergide yayımlanan makalede; susuz kalan erkek sporcularda 1/3 bardak turşu suyunun kas kramplarına iyi geldiği rapor edildi.Turşu yüksek miktarda lif içerdiği için özellikle yemekle beraber tüketildiğinde besinlerin mideyi terk etme süresi yavaşlıyor, dolayısıyla tokluk hissi daha uzun süre devam ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz turşuda bulunan sirke kaynaklı asetik asidin vücutta yağ depolamasını da önlediğini belirterek, “Ayrıca hem düşük kalorili hem kabızlığa karşı etkili olmasından dolayı turşu kilo vermek isteyenlere de yardımcı oluyor” diyor.Turşu yapımında kullanılan sebzelerin her biri ayrı bir antioksidandan zenginler. Antioksidanlar serbest radikallerle reaksiyona girerek hücrelere zarar vermelerini önlüyor. Turşu antioksidan etkileriyle de serbest radikallere karşı mücadele ediyor, bu sayede kanserden korunmaya destek oluyor. Sarımsak, pancar ve karnabahar turşusunda bulunan flavonoidlerin antioksidan kapasitesi yüksek. Dolayısıyla tek bir turşu tüketmek yerine çeşitlendirmek farklı vitamin, mineral ve antioksidanların alımına olanak sağlıyor. Ancak dikkat! Avrupa Kanser Dergisi’nde (European Journal of Cancer) yayımlanan bir makaleye göre; yüksek sodyum içeriğine sahip besinlerin mide kanseriyle ilişkili olduğu bulunmuş. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz turşu tüketiminde miktarın çok önemli olduğunu hatırlatarak, “Bu nedenle mide problemi olan kişiler çok dikkatli tüketmeliler” diyor.Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz içeriğindeki antioksidanlar, vitamin ve mineraller sayesinde turşunun sağlıklı kişilerde kalp ve damar hastalıklarına karşı da koruyucu etkiye sahip olduğuna dikkat çekerek, “Ancak bu koruyuculuk sağlıklı bireyler için geçerli. Turşunun içerdiği yüksek tuz oranı nedeniyle tansiyon problemi olan kişilerin turşu tüketiminden kaçınmaları gerekiyor, çünkü tansiyon hastalarında kan basıncını çok yükseltebiliyor, bu da damarların yapısına zarar veriyor” diyor.Sadece sirke ve tuzla yapılan, koruyucu içermeyen, fermente (bağırsak florasındaki faydalı bakterilerin devamlılığını ve büyümesini sağlayan) olan ev turşusu, bağırsaklar için de önemli. Bunun nedeni ise bağırsak dostu bakteri olan probiyotikler içermesi. Bu da mikrobiyotayı, bir başka deyişle bağırsak sağlığını koruyor. Bağırsak florasının sağlığı bağırsak hareketlerinin düzenli olması açısından son derece önemli. Yüksek lifli sebze ve meyvelerden yapılan turşular bu etkileriyle dışkı hacmini artırarak, metabolik atıkların vücuttan daha rahat atılmalarına katkıda bulunuyor, kabızlık sorununda da faydalı oluyor.