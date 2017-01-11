Tuvana Türkay denize düştü!

Sinema - 11 Ocak 2017 21:04

Tüm Türkiye’nin tanıdığı, güzel ve başarılı dizi oyuncusu Aslı olarak filmde yer alan Türkay’la Ata Demirer’in karşılıklı sahnelerindeki komedi dozu filmi unutulmaz kılacak en önemli ögelerden biri. Tuvana Türkay’ın denize düşürken havada asılı kaldığı o anlar set fotoğrafçısı tarafından işte böyle görüntülendi…Yönetmen koltuğunda Hakan Algül’ün oturduğu, senaryosu Ata Demirer’e ait olan, BKM Film yapımı ‘Olanlar Oldu’ 20 Ocak’ta vizyonda olacak!