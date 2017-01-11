Tuvana Türkay denize düştü!

Ocak ayında izleyicinin içini ısıtacak ‘Olanlar Oldu’ setinde aksiyon dolu dakikalar… Filmin esas kızı Tuvana Türkay, senaryo gereği denize düştü, set ekibi kahkahaya boğuldu. Ata Demirer’in canlandırdığı Zafer Kaptan’ın teknesine binerken dengesini kaybedip, kolunda çantası, elinde telefonuyla denize düşen Tuvana Türkay, o anlarla izleyenleri de çok güldürecek.

Sinema - 11 Ocak 2017 21:04
Tuvana Türkay denize düştü!
Tüm Türkiye’nin tanıdığı, güzel ve başarılı dizi oyuncusu Aslı olarak filmde yer alan Türkay’la Ata Demirer’in karşılıklı sahnelerindeki komedi dozu filmi unutulmaz kılacak en önemli ögelerden biri. Tuvana Türkay’ın denize düşürken havada asılı kaldığı o anlar set fotoğrafçısı tarafından işte böyle görüntülendi…


Yönetmen koltuğunda Hakan Algül’ün oturduğu, senaryosu Ata Demirer’e ait olan, BKM Film yapımı ‘Olanlar Oldu’ 20 Ocak’ta vizyonda olacak!
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Bağlantılar: Tuvana Türkay

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