Tuvana Türkay: "Herkes çok namusluysa hiç kimsenin donuna bakmasınlar"

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Ünlü oyuncu geçenlerde Selçuk Yöntem'le ilgili paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara da şu açıklamayı yaptı:
"Selçuk abi çok güzel açıklama yaptı. Ben de çok rahatsız oldum. O yüzden kaldırdım. Hepimizin binbir türlü derdi var. Bakın ben 2 gündür böbrek taşı döküyorum. Fotoğraflar çok samimi olduğu için o izlenimi oluşturdu. Şu an seninle daha samimi duruyoruz. İnsanların hastalıklı düşüncelerini mi konuşucağız? Herkesi kendi haline bırakıyorum. Cevaplayacak mecalim bile kalmadı. Peki hayatınızda birileri var mı, maalesef yok. Ben de çok istiyorum, olursa zaten haberiniz olur. Olması için elimden geleni yapıyorum. Ben hayatımdaki hiçbir şeyi kimse için düzenlemem. Herkes kendi aklını değiştirsin. Namus kavramını değiştirsin Burda Yıldız Tilbe'nin bi lafı aklıma geliyor; herkes çok namusluysa kimsenin donuna bakmasınlar. Kusuruma bakmayın, böyle söylediğim için biri bir yanlış görüyorsa, kusurunu kendide görsün." (Kaynak: www.tv100.com/)
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