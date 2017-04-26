Tuvana Türkay ile Alper Potuk'un aşkı belgelendi

Magazin - 26 Nisan 2017 09:08

Tuvana Türkay ile Alper Potuk hakkında geçen yıl aşk dedikoduları çıkmış fakat ikili bu iddiaları yalanlamıştı. Fakat genç çift kendini ele verdi. İkili önceki gecce Arnavutköy'de bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülendi. Tuvana Türkay, geçen kasımda oynanan Fenerbahçe-Manchester United maçını Alper Potuk’un 7 numaralı formasıyla tribünden izlemiş, ancak devamında çıkan aşk haberlerini kesin bir dille yalanlamıştı. Alper Potuk ile Tuvana Türkay baş başa yemek planı yapınca kaçış oyunu sona erdi. Türkay ve Potuk, kapıda habercilerin olduğunu duyunca restorandan ayrı ayrı çıktı. Potuk, son model Ferrari’si ile oradan ayrıldı. Türkay ise bahçe bölümündeki 2 metrelik duvardan atlamaya kalktı. Son anda bu riskli hareketten vazgeçen ve yine ön kapıya yönelen oyuncu, “Yeni aşk mı?” sorusuna “Burası restoran, birlikte yemek yedik o kadar” diye yanıt verdi.