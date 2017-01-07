Seçkin Özdemir kısa bir süre önce Derya Şensoy'la olan birlikteliğini noktalamıştı. Şimdi de rol alacağı filmin setinde gönlünü Tuvana Türkay'a kaptırdı. Yaklaşık 20 gündür 'Bir Nefes Yeter' filminin çekimleri için Sapanca'da bulunan ikilinin birlikte olduğu konuşuluyor. Ancak Tuvana Türkay'ın çıkan söylentiler üzerine yakın çevresine "Seçkin benim çok yakın arkadaşım. Böyle bir şey söz konusu değil" dediği öğrenildi.
Tuvana Türkay ile Seçkin Özdemir aşk mı yaşıyor?
Daha önce adı Rafet El Roman ile anılan Tuvana Türkay'ın bu kez Seçkin Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edildi.Dedikodu - 07 Ocak 2017 15:51
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