Tuvana Türkay, 'Kağıt Ev'i anlattı!

30’lu yaşlarında olan psikolog Azra karakterine hayat veren Tuvana Türkay rolünü şu sözlerle anlatıyor; “Karakterim Azra İnce. Azra 30 yaşında ve psikolog. Aynı zamanda suç konularının araştırıldığı, kendi ismini taşıyan bir programın hem araştırma departmanında hem de sunucusu. Azra çok güçlü ve cevval bir karakter. Monoton biri değil. Değişken bir ruh haline sahip. Fakat hedeflediği konularda kararlı, köşeleri olmayan keskin bir mizacı var. Azra’ya da baktığımız zaman güçlü bir kadın görsek de, içinde bir yerde sevilmeyi bekleyen kırgın bir çocuk var gibi. Bu karmaşık ruh hali, onun davranışlarına ve kararlarına da sirayet ediyor.”Daha önce canlandırdığı karakterlere benzemeyen rolleri seçtiğini belirten oyuncu, “Kağıt Ev”e evet demesindeki nedenleri ise şöyle sıralıyor; “Sezon bitişine yakın bir zamanda rastlaştığımız için sürpriz oldu elbette. Evet dedirten çok faktör var. En güçlü faktör ise projenin hem şimdiye kadar izlediğim ve okuduğum projelerden farklı bir hikayeye sahip oluşu, senaryonun çok heyecanlı akıcı bir dinamiğe sahip oluşu hem de ekipteki herkesin gözlerini ışıl ışıl parlatan bir inanca sahip olmalarıydı. Yapımcımızın, “ karakteri okuduğum zaman aklımdan, bu karakteri oynaması için senden başka bir alternatif geçmedi “ demesi de heyecanıma heyecan kattı. Senaryonun başarılı olmasının yanında kendilerine ve size inanan insanlarla çalışıyor olmanız işin tek lezzetli kısmı benim için.”Harika bir ekip ve oyuncu kadrosu ile çalıştıklarına dikkat çeken Tuvana Türkay, izleyiciyi “Kağıt Ev” de nelerin beklediğini ise şöyle özetliyor; “Yıkılmaz zannettiğimiz, sonsuz güvendiğimiz her ev aslında bir “Kağıt Ev” olabilir. Normalde 10 bölümde izleyecekleri olayların 1 bölümde gerçekleşecek akıcılıkta olması izleyicinin heyecanını ve merakını hep diri tutacaktır. Hikayede olacak olaylarla, aslında izleyen herkesle karşılıklı alışveriş halinde olacağız. Konu, izleyiciyi karakterlerle empati yapmaya itecek, herkesin yaşayabileceği ama yaşamak istemeyeceği bir gerçekliğe sahip.”“Kağıt Ev “güçlü oyuncuları ve etkileyici hikayesi ile 19 Nisan Pazartesi akşamı Star’da…