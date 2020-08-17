Tuvana Türkay karın kaslarını sergiledi

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla magazin gündeminde ilk sıraya oturdu. Pandemi sürecinde de sporunu aksatmayan güzel oyuncu, karın kaslarını sergiledi.Marmaris'te tatil yapan oyuncu, plajın yolunu tutmadan önce sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Oyuncunun, kaslı vücudu dikkat çekti. Türkay’a takipçileri, “Muhteşem olmuşsun, sakın sporu bırakma” yorumunu yaptı.