Tuvana Türkay karın kaslarını sergiledi

Karantina günlerinde spor yapmayı ihmal etmeyen Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından paylaştığı ayna pozuyla karın kaslarını takipçilerine gösterdi.

17.08.2020 23:13 Magazin

Tuvana Türkay karın kaslarını sergiledi Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla magazin gündeminde ilk sıraya oturdu. Pandemi sürecinde de sporunu aksatmayan güzel oyuncu, karın kaslarını sergiledi.

Marmaris'te tatil yapan oyuncu, plajın yolunu tutmadan önce sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Oyuncunun, kaslı vücudu dikkat çekti. Türkay’a takipçileri, “Muhteşem olmuşsun, sakın sporu bırakma” yorumunu yaptı.

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