Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk’la aşkı gün yüzüne çıkan oyuncu Tuvana Türkay, önceki akşam Nişantaşı’ndaydı.
Aşkı hakkında konuşmak istemeyen Türkay, Potuk formasıyla maçlara gitmesi sorulduğunda, “Alper davet ediyordu, ben de gidiyordum” dedi.
İlişkilerin seviyesi olduğunu söyleyen Türkay, “Arkadaş olursun önce, sonra dost, sonra sevgili” diyerek ilişkisini kabul etti.
Kaynak: milliyet.com.tr
Tuvana Türkay'dan aşk itirafı!
Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Tuvana Türkay, Alper Potuk ile aralarında çıkan aşk iddialarına açıklık getirdi. Türkay, iddiaların doğru olduğunu söyledi.Magazin - 28 Nisan 2017 07:00
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