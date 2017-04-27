Tuvana Türkay'dan aşk itirafı!

Magazin - 28 Nisan 2017 07:00

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk’la aşkı gün yüzüne çıkan oyuncu Tuvana Türkay, önceki akşam Nişantaşı’ndaydı.Aşkı hakkında konuşmak istemeyen Türkay, Potuk formasıyla maçlara gitmesi sorulduğunda, “Alper davet ediyordu, ben de gidiyordum” dedi.İlişkilerin seviyesi olduğunu söyleyen Türkay, “Arkadaş olursun önce, sonra dost, sonra sevgili” diyerek ilişkisini kabul etti.Kaynak: milliyet.com.tr