Tuvana Türkay'dan rol arkadaşı Onur Tuna'ya büyük gaf!

Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın başrollerinde yer aldığı 'Ağır Romantik' filminin İstanbul galası önceki gün yapıldı. Galaya Tuvana Türkay'ın gafı damga vurdu. Film ekibi basının karşısına geçince önce Onur Tuna söz aldı. Yakışıklı oyuncu konuşmasının bir bölümünde, "Eğlenerek bu işi yaptık" dedi.Onur Tuna'nın ardından söz alan Tuvana Türkay, "Biz çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim. Kimse filmine kötü demez" diyerek kahkaha atınca ortalık buz kesti. Tuvana Türkay'ın bu sözleri sonrası rol arkadaşı Onur Tuna'nın da yüzü asıldı.