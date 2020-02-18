Tuvana Türkay'dan yanıt geldi: "Kusur..."

Tuvana Türkay'dan rol arkadaşı Onur Tuna'ya büyük gaf!
"KUSUR GÖRENİNDİR"
Güzel oyuncu, çok konuşulan sözleri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yayınladı: "Röportaja çıkmadan, içeride bütün oyuncular bu cümlenin klişeliğiyle gülüp eğlendik. En az çekilen 10 filmin 8 tanesinin galasında 'Biz çekerken çok eğlendik' denmesinin şakasını yaptığım için kusura bakmayın. Çünkü inanılmaz derecede kötü niyetli, kötü kalpli ve kötülükle beslenen insanlar olduğunuz aklımdan çıkmış. Ayrıca partnerim 'Eğlenerek çektik' diyor. Dolayısıyla kusur görenindir."
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=Xf8wcuHquWY][/youtube]