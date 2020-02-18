Tuvana Türkay'dan yanıt geldi: "Kusur..."

Tuvana Türkay'dan rol arkadaşı Onur Tuna'ya büyük gaf!

Deniz Denizciler'in yönetmen koltuğunda oturduğu, 14 Şubat'ta vizyona giren 'Ağır Romantik' filminin galasında Tuvana Türkay'ın gafı dikkat çekmişti. Rol arkadaşı Onur Tuna'dan sonra söz alan Türkay, "Kimse filmine kötü demez. 'Biz çok eğlendik, umarım izleyenler de bunu hissederler' klişelerine girmeyeceğim" diyerek büyük bir gafa imza atmıştı. Çünkü Onur Tuna açıklamasında "Eğlenerek bu işi yaptık. Birlikte güzel sahnelerimiz olduğuna inanıyoruz" demişti.Güzel oyuncu, çok konuşulan sözleri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yayınladı: "Röportaja çıkmadan, içeride bütün oyuncular bu cümlenin klişeliğiyle gülüp eğlendik. En az çekilen 10 filmin 8 tanesinin galasında 'Biz çekerken çok eğlendik' denmesinin şakasını yaptığım için kusura bakmayın. Çünkü inanılmaz derecede kötü niyetli, kötü kalpli ve kötülükle beslenen insanlar olduğunuz aklımdan çıkmış. Ayrıca partnerim 'Eğlenerek çektik' diyor. Dolayısıyla kusur görenindir."[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=Xf8wcuHquWY][/youtube]