TV'de Diriliş, sosyal medyada Cesur ve Güzel

Medya Takip Merkezi’nin sosyal medya izleme ve ölçme uygulaması DigiLUP, 1 – 7 Mayıs tarihleri arasında yayınlanan yerli dizilerin sosyal medya performanslarını açıkladı. TV reyting sonuçlarının total sıralamasında zirveyi “Diriliş” dizisi belirlerken DigiLUP verilerine göre, “Cesur ve Güzel” sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında ilk sırada yer aldı. İşte araştırmanın detayları…

Dizi - 10 Mayıs 2017 17:20
TV'de Diriliş, sosyal medyada Cesur ve Güzel
Medya Takip Merkezi’nin sosyal medya izleme ve ölçme uygulaması DigiLUP’ın her hafta araştırdığı dizilerin sosyal medya performansları açıklandı. Rapora göre, geçtiğimiz haftanın ilk dört sıralamasına oturan diziler bu haftada zirveyi bırakmadı.

1 – 7 Mayıs tarihleri arasındaki reyting total sonuçlarında, Diriliş, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Söz, İçerde ve Savaşçı izlenme oranlarıyla ilk beş sırayı belirlediler. Dizilerin sosyal medya performanslarında ise durum tam tersiydi.
DigiLUP raporuna göre, TV reyting total sonuçlarında listenin 19. sırada yer alan “Cesur ve Güzel”, sosyal medya reytinglerinde listenin zirvesinde yer aldı. Cesur ve Güzel, #mutluaşk hashtag’i ile sosyal medyada yaklaşık 227 bin 118 ileti sayısı ile bu haftayı da zirvede kapattı.

TV reytinglerinin total sonuçlarında 10. sırada yer aldığı dikkat çeken “Vatanım Sensin”, #sevdauğruna hashtag’i ile yaklaşık 98 bin 857 gönderiyle sosyal medyada listenin ikinci sırasına yerleşti.

Star TV’nin sevilen dizisi “Kara Sevda” dizisinde de durum farksızdı. TV reyting total sonuçlarında listenin 11. sırasına yerleşen diziye sosyal medyada ilgi büyüktü. DigiLUP listelerine göre “Kara Sevda”, yaklaşık 67 bin 676 iletiyle listenin üçüncü sırasında adından söz ettirdi.

Listenin dördüncü sırasında “Söz” dizisi, yaklaşık 53 bin 139 ileti ile yer alırken, “Payitaht Abdülhamit” ise yaklaşık 43 bin 352 gönderiyle beşinci sırada konuşuldu.

TV reyting sıralamasında zirvede yer alan Diriliş dizisi, sosyal medyada 38 bin 488 ileti ile altıncı sıraya yerleşti.
Kara Yazı ve O Hayat Benim dizilerinin geçtiğimiz hafta final bölümüyle ekran maceraları sona erdi. Kara Yazı, bin 376 iletiyle yer alırken O Hayat Benim, #ohayatbenimveda hashtag’iyle bin 243 gönderiyle listede adından söz ettirdi.

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Bağlantılar: Diriliş, Cesur ve Güzel

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