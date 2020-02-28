Twitter, Instagram, Facebook kapandı mı? İnternet yavaşladı mı? Sosyal medyada erişim sorunu…

Gecce saatlerinde yaşanan hain saldırının ardından Twitter, Facebook ve Instagram’a erişilemedi, tahminlere göre dezenformasyonu engellemek amacıyla sosyal medya siteleri geçici olarak kapatıldı. Sabah saatlerinde sitelere erişim sağlanmaya başlanırken yavaşlık sürüyor. Sitelere erişim konusunda farklı operatörlerde farklı durumlar gözleniyor.PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA İNCELEMESuriye’deki saldırı sonrasında sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlar yapanlar hakkında işlemler başlatılacağı açıklandı.RESMİ AÇIKLAMA YOKSosyal medya sitelerine erişim yasağına dair resmi bir açıklama yapılmadı ancak erişim sorunu küresel değil ve sadece Türkiye’de yaşanıyor. İnternetteki erişim sorunlarının bugün ortadan kalkması bekleniyor. (Kaynak: sozcu.com.tr)