Velika Gorica Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milli Takımımızın golünü 20'nci dakikada Csonka kendi kalesine attı.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de karşılaşmayı tribünden izledi. Millilerimiz, yarı finalde İngiltere-İrlanda Cumhuriyeti çeyrek final eşleşmesinin tur atlayanı ile eşleşecek. İngiltere ile Çek Cumhuriyeti 13 Nisan Cumartesi günü TSİ 13.00'te Velika Gorica Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yarı final maçları ise 16 Nisan Salı günü oynanacak.
U17 Millilerimiz, Macaristan'ı eleyip yarı finale yükselerek, 6-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Hindistan'da düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa kıtasından katılacak 5 ülkeden biri olmaya hak kazandı.
U17 Milli Takımımız, şampiyonada mücadele ettiği A Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-1, son karşılaşmasında ise İtalya'yı 2-1 yenip, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselmişti.
U17 Milli Takımımız yarı finalde
U17 Milli Takımımız, Hırvatistan'da düzenlenen UEFA U17 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Macaristan'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.Spor - 12 Mayıs 2017 14:51
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