U20 Atletizm Milli Takımı, 3 bronz madalya kazandı

Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nın son gününde finale çıkan Türk atletler, iki dördüncülük elde ederken, iki de Türkiye gençler rekoru yeniledi.

Diğer Sporlar - 24 Temmuz 2017 15:47

Grosseto'da yapılan 24. Avrupa U20 (Gençler) Atletizm Şampiyonası, dün gerçekleşen finallerle noktalandı. Organizasyonda üç bronz madalya elde eden ay-yıldızlı ekip, son gün erkekler 4×400 ve 400 metre engellide iki Avrupa dördüncülüğü elde etti.



Genç atlet Sinan Ören, 400 metre engellide 50.84'lük bir derece koşarak bir gün önce elemede koştuğu en iyi derecesini bir kez daha geliştirdi. Ören, dünyada U20 yaş grubunda yılın en iyi derecesinin çıktığı yarışı dördüncü olarak noktalarken, 2005'ten kalma Tuncay Örs'e ait Türkiye gençler rekorunu 12 yıl sonra tarihe gömdü.



Şampiyonanın kapanışındaki 4×400 erkekler mücadelesinde ise Ahmet Kasap, Akın Özyürek, Bayraktar Berkay Çalık ve Mahsum Korkmaz'dan oluşan dörtlü madalyayı az farkla kaçırdı. Son değişime lider giren Türkiye, finişte 3.09.45'lik dereceyle Türkiye gençler rekorunu 3.10'un altına indirdi. Bu yarışta birinciliği alan İtalya'dan da dünyada yılın en iyi U20 performansı geldi.



Son günde yapılan kadınlar 5 bin metre mücadelesinde Latife Güneş, 17.15.17'lik derecesiyle Avrupa altıncılığını alırken, aynı yarışta Pınar Demirtaş 17.26.13 koşarak finişe sekinci sırada ulaştı. 3000 metre su engelli erkekler finalinde yarışan Muhammed Çelebi ise 9.20.47 koşarak yarışmayı 11. olarak noktaladı.



Türkiye, Avrupa Gençler Şampiyonası'nı üç bronz ile tamamlarken, üç dalda da dördüncülük elde etti. Milliler, toplamda 10 disiplinde yarışmaları ilk sekiz içinde tamamladı. Şampiyonayı 3 bronz madalya ile tamamlayan milliler bugün Türkiye'ye dönüyor.



Kaynak:DHA

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