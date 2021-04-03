Üç dizi birden final yapıyor!

Televizyon yayın akışı içerisinde yer alan 3 büyük yapım ekranlara veda ediyor. Fox Tv, Show Tv ve Star Tv reytinglerde beklentiyi karşılayamayan 3 dizinin fişini çekti. Ramo, Seni Çok Bekledim ve Baraj dizisi ekranlara veda edecek.Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre cuma akşamları Show Tv'de yayınlanan Ramo dizisinin kanalla yaptığı 2 yıllık anlaşma sona eriyor. Dizi bayram öncesi ekrana veda edecek. Adana'da başlayan, bu sezon İstanbul'a taşınan Ramo'nun yeni bir değişiklik olmazsa son 5 bölümünün çekileceği öğrenildi.Fox TV'de yayınlanan ve başrollerini Türkan Şoray ile Tarık Akan'ın oynadığı aynı isimli sinema filminden yola çıkılarak çekilen Baraj 39. bölümde final yapacak.Gazeteci Birsen Altuntaş, Seni Çok Bekledim dizisi için final kararını twitter hesabından duyurdu. 2 Nisan'da 10. bölümü yayınlanan dizinin 13. bölümde final yapacağı öğrenildi.