Üç gün hapis yatan Deniz Akkaya tahliye oldu: "Paşalar gibi yattık çıktık"

Selin Ciğerci'nin hakkında aldırdığı tedbir kararını ihlal edince üç gün zorlama hapsi cezasına çarptırılan eski manken Deniz Akkaya, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan bugün çıktı.Cezaevi çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akkaya şöyle konuştu:“Kokuyorsam kusuruma bakmayın, üç gündür duş alamadım. İlk işim kızımı görmek ve duş almak olacak. Ben öyle süslü sözler sarf eden bir insan değilim. Bundan sonra onun içerisinde olduğu bütün kirli oyunları ortaya çıkartacağım. Kasımpaşa’dan Londra’ya uzanan bu kirli tezgahın tüm gerçeklerini ortaya çıkartacağım. İlk olarak dava açıp, her birini teker teker ispat edeceğim. Naylon fatura ile kurduğu çirkin düzeni gün yüzüne çıkartacağım. Buradan söylüyorum, bundan sonra ona gerçek adı Okan’la hitap edeceğim. Herkes gerçekleri görecek.Takma ismiyle Selin Ciğerci, gerçek ismi Okan olan bir şahıs pedofili suçuyla özellikle yargılanmak üzere mahkemesi başlayacak kişi ki bunlar hep takma isimler kullanıyorlar. Ben bu kişiye konuşurken Okan diyeceğim, gerçek ismi Okan çünkü.FETÖ ile ilişkileri olan herkesi şikayet ettikten sonra, naylon fatura işleri de var bunların, hepsini tek tek şikayet edeceğim.Gayet paşalar gibi yattık çıktık. Buradan böyle dram hikâyesi çıkarılacak bir durum yok. Bu 3 gün bana hayatımda yaşayamayacağım bir deneyim ve gözlem fırsatı verdi. Ben 3 gün bol bol kitap okudum. Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını okudum.”