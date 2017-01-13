"Üç gündür yoğun bakımda, dua edin"

Magazin - 13 Ocak 2017 16:30

"Güldür Güldür" adlı programın kadrosundan ayrılarak kendisine farklı bir yol seçen Özge Borak'ın anneannesi rahatsızlandı. Güzel oyuncu sosyal medya hesaplarından 3 gündür yoğun bakımda olan anneanne için dua istedi.“Annemin Facebook’taki yazısını gören (Benim Facebook hesabım olmadığı için bilemiyorum), bizim arayıp haber verdiğimiz veya bir şekilde haberi olup da arayan, gelen, mesaj gönderen, alakadar olan herkese çok teşekkür ederiz. Güç buluyoruz sayenizde. Bu mesajı da “Neden haber vermedin?” diyecek olanlar için buradan yazmak istedim. İnsanlara aynı anda ulaşabileceğim tek yer şu an burası. Anneannem 3 gündür yoğun bakımda, bizim de gidip, gelip kapıda beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Dualarınıza ihtiyacımız var.”