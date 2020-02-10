Üç kahkaha makinesi 'Bayi Toplantısı'nda buluştu!

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile şöhrete kavuşan İbrahim Büyükak, ‘Güldür Güldür’ün yıldız ismi Onur Buldu ve sanal alemde yakaladığı başarıyı şov dünyasına taşıyan Doğu Demirkol, güçlerini ‘Bayi Toplantısı’ için birleştirdi. Filmde, Büyükak Erzurumlu, Buldu Antepli ve Demirkol da Konyalı bir beyaz eşya bayisini canlandırıyor.Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği ‘Bayi Toplantısı’, 21 Şubat’ta seyirciyle buluşacak.