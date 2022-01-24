“Üç Kız Kardeş” dizisinden ilk tanıtım yayınlandı!

Çekimleri Ayvalık’ın eşsiz doğasında gerçekleşen, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanmaya hazırlanan dizinin tanıtımında Kalender Ailesi ilk kez izleyici ile buluştu.İclal Aydın’ın hayat verdiği Nesrin karakterinin söylediği “Ben yaşayamadığım hayatı yaşamayı Türkan’a, yazamadığım kitabı yazmayı Dönüş’e, bükemediğim bilekleri bükmeyi Derya’ya bıraktım.” sözü sosyal medyada büyük beğeni toplarken Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin uyumu izleyici tarafından çok beğenildi. Usta oyuncu Reha Özcan’ın da Sadık karakterine hayat verdiği dizi şimdiden merak konusu oldu.Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin çekimleri Ayvalık’ta gerçekleşiyor. Çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururuken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanacak olan “Üç Kız Kardeş” yakında Kanal D’de…