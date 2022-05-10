Üç Kız Kardeş dizisinin final tarihi belli oldu!

İclal Aydın, Reha Özcan ve Berker Güven gibi isimlerin başrolünde yer aldıkları Üç Kız Kardeş dizisi sezon finalini yapıyor. Sezon ortasında başlamasına rağmen iyi bir reyting elde eden Üç Kız Kardeş, 16. bölümüyle 2021-2022 sezonunda son kez ekranda olacak.

10.05.2022 17:36 Dizi Galeri

Üç Kız Kardeş dizisinin final tarihi belli oldu!
İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" sezonu iyi bitiren nadir işlerden oldu. Sezon ortasında başlamasına rağmen kısa sürede büyük beğeni toplayan Üç Kız Kardeş'in ekrana veda tarihi belli oldu. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi, 16. bölüm sonrasında sezon finalini yapmış olacak.

Ali - İnci Gündoğdu çiftinin yapımcılığını yaptığı Üç Kız Kardeş'te; Berker Güven, Özgü Kaya, Nazlı Senem Ünal, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu gibi genç isimler de rol alıyor.

Kanal D'nin bu sezon için en çok iş yapan projesi olan Üç Kız Kardeş, eylül ayında yeniden ekranda olacak.

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