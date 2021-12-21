"Üç Kız Kardeş" ekibinde korona şoku

Kanal D’nin yeni yılda seyirciyle buluşturacağı İclal Aydın’ın satış rekorları kıran kitabı “Üç Kızkardeş”ten uyarlanan dizinin hazırlıkları sürüyor.Betül Yağsağan kaleme aldığı Süreç Film imzalı diziyi Eda Teksöz yönetecek.Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu ve Hakan Atalay’ın rol alacağı dizinin ekibinde korona vakaları yaşandı.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çekimleri önümüzdeki günlerde Ayvalık’ta başlayacak dizinin oyuncularından Veda Yurtsever, Almila Ada ve yönetmen Eda Teksöz’ün geçen günlerde koronaya yakalandığı öğrenildi.