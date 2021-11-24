Üç Kız Kardeş’e iki flaş başrol oyuncusu!

İclal Aydın’ın ses getiren romanı “Üç Kız Kardeş”ten yola çıkarak hazırlanan dizinin hazırlıklıkları sürüyor. Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği "Üç Kız Kardeş", Kanal D'de yayınlanacak.İclal Aydın, Reha Özcan, Veda Yurtsever, Berker Güven ve Benian Dönmez’in rol alacağı dizide 3 kız kardeşi ve Mine rollerini kimin canlandıracağı merak konusuydu.Kardeşlerden Türkan’ı Özgü Kaya'nın Dönüş’ü ise Almila Ada'nın oynayacağı öğrenildi.Aralık sonu çekimleri başlayacak olan diziyi Erkan Birgören ve Betül Yağsağan yazıyor, merakla beklenen diziyi Eda Teksöz yönetecek.