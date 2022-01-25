“Üç Kız Kardeş”in afişi yayınlandı!

“Üç Kız Kardeş” dizisinden ilk tanıtım yayınlandı!

Çekimleri Ayvalık’ın eşsiz doğasında gerçekleşen, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanmaya hazırlanan dizinin yayınlanan afişi sosyal medya da büyük ilgi gördü.Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Üç Kız Kardeş dizisinin kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururuken, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor.Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanacak olan “Üç Kız Kardeş” yakında Kanal D’de…