“Üç Kuruş” dizisine yeni bir karakter daha geliyor!

Ay Yapım’ın Show TV’ye için çektiği “Üç Kuruş” dizisi pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor. Sinan Öztürk’ün yönettiği dizi oyuncu güçlü ve birbirinden değerli kadrosuyla dikkat çekiyor.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir’in senaryosunu yazdığı dizinin ekibine son olarak usta oyuncu Suna Selen katıldı. Selen “Üç Kuruş”ta Kartal’ın (Uraz Kaygılaroğlu) babaannesine hayat verecek.Dizide başlıca rolleri Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit oynuyor.