'Üç Kuruş' dizisinin ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı!

İlk bölümün ardından merakla beklenen ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Kartal ve Efe'nin katili bulmak için bir araya geldiği tanıtımda ikilinin birlikte mücadele verdiği anlar büyük bir heyecanla bekleniyor.Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.