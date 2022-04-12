"Üç Kuruş'ta ayrılık! O isim diziye veda etti!

‘Üç Kuruş’un dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde; Leyla’nın vurulduğunu öğrenen Neriman derinden sarsıldı. Hastaneye gittiğinde Saliha ile karşılaşan Neriman, annesinden Baybars konusunda bir şeyler yapması gerektiğini duydu. Ailesi için gözünü karartan Neriman, finalde Baybars’la yüzleşti. Baybars’a silah doğrultup onu vurduğu sırada gelen Kılıç ise Neriman’ı hiç düşünmeden öldürdü. Neriman hayatını kaybederken Leyla gözlerini açtı. Neriman’ın kaybından sonra Çaka ailesinin yaşayacakları merakla bekleniyor.
İşte o anlar;
SOSYAL MEDYA #BİZDENOLMAZ DEDİ
‘Üç Kuruş’, 22. bölümüyle TOTAL’de 4.29 izlenme oranı (rating), 10.75 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4.10 izlenme oranı (rating), 10.24 izlenme payı (share), AB'de 2.99 izlenme oranı (rating), 7.75 izlenme payı (share) elde etti. Heyecanın hız kesmediği bölüm sosyal medyanın gündemine oturdu. Bölüm etiketi #bizdenolmaz 11 saat 5 dakika, #üçkuruş etiketi ise 5 saat boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı.