"Üç Kuruş"ta Kartal ve Efe'nin işbirliği!

Kendine has karakterleri ve özgün konusuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi ‘Üç Kuruş’un ikinci bölümünde; seri katilin Kartal'ı tanıdığını düşünen Efe, onu yakalamak için Kartal'a iş birliği teklif etti. Kartal, Efe'nin anlaşma teklifini kabul etmedi ancak Efe, elindeki tüm kozları kullandı ve Kartal'ın peşini bırakmadı. Bu sırada İrfan ise yeni hedefi Mirsad için harekete geçti. Katilin hedefinin Mirsad olduğunu anlayan Kartal, onu koruma altına aldı. Mirsad'ın peşine düşen İrfan, onu Kartal'ın koruduğunu görünce bir plan yaptı. Kartal'ın yıllar önce çocukken kaybettiği, üzerinde "Babasının Kıymetlisi" yazan bir künyeyi kullandı. Künyeyle ilgili Kartal'a bir mesaj gönderen İrfan, onu Mirsad'dan uzaklaştırmayı başardı. İrfan, Mirsad'ı da diğer kurbanları gibi öldürerek üzerine "üç kuruş" attı. Kartal, Mirsad'ın ölümüyle Efe'nin haklı olduğunu anladı. Finalde Kartal, Efe'nin anlaşma teklifini kabul etti. İzleyicide büyük heyecan yaratan ikilinin birlikte hareket edeceği anlar şimdiden merakla bekleniyor.‘Üç Kuruş’, dün akşam yayınlanan 2. bölümüyle ABC1 20+'da 5.89 izlenme oranı (rating), 13.23 izlenme payı (share), TOTAL’de 5.12 izlenme oranı (rating), 12.06 izlenme payı (share), AB'de 4.84 izlenme oranı (rating), 11.95 izlenme payı (share) elde etti. #ÜçKuruş etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat boyunca TT listesinde kaldı.İlk bölümde büyük bir merak konusu olan "ÇP damgasının hikayesi nedir?" sorusu bu bölümde yanıt buldu. Kartal ile İrfan'ın çocukluk arkadaşı olduğu, ikisinin de aynı gece "ÇP" damgasının ellerine kazındığı ortaya çıktı. Kartal ve İrfan'ın eline bunu yapan Baybars, aynı gece hem İrfan'ın annesini öldürmüş hem de Kartal'ın babasını sakat bırakmıştı. Çalıştığı mekanda Kartal'ı gören İrfan, geçmişi hatırlarken Kartal ile İrfan'ın hikayesi izleyenleri derinden etkiledi.Mesut, Kartal'ın kendisine verdiği zararı misliyle ödetmek için üretim merkezinde kullanılan makinelerin hepsini patlattı. Bu hamlenin ardından Kartal, Mesut'tan hesap sormak için mekan bastı. Mesut'un adamları, Kartal'a saldırırken, Efe yardıma koştu. Kartal ve Efe'nin omuz omuza Mesut'un adamlarıyla kavga ettiği aksiyon dolu anlar nefes kesti. Büyük patron Nezih'in telefonu, Kartal'ı Mesut'un elinden kurtardı. Makinelerin bozulmasıyla büyük zarara uğrayan Nezih, Kartal'ın karşısına çıktı. Nezih, Kartal'a uğrattığı zararı ödemesini, ödemezse canını alacağını söyledi ve yeniden Mesut'un adamı olarak çalışmasını emretti. Kartal, hayatını kurtarabilmek için Nezih'le konuşmayı kafasına koydu. Nezih'in sağ kolunu takip ederek ona ulaşan Kartal, burada korumalar tarafından hızla uzaklaştırılırken Kartal, Nezih'in adamlarını öldürerek kurtulmayı başardı.İçine düştüğü durumdan nasıl kurtulacağını bilmeyen Kartal için çıkış yolu Nezih'in kızı Bahar oldu. Nezih ile Bahar'ın konuşmasına gizlice şahit olan Kartal, Bahar'ın babasından kurtulmak istediğini anladı. Kartal, Bahar'a yaklaşarak onu ikna etmenin planını yaparken Bahar’ın arabasına gizlice girdi ve teklifini sundu. Bahar'ın kararı şimdiden büyük bir merak konusu olurken ikilinin ilk tanışması sosyal medyada çok konuşuldu.‘Üç Kuruş’, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!