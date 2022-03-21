'Üç Kuruş'ta Necip Memili sürprizi!

Ay Yapım 'Çukur dizisinin ardından Show TV için aynı konseptte "Üç Kuruş" dizisini çekmeye başlamış ancak dizinin fanları ısrarla eski ekipten Aras Bulut İynemli ve Necip Memili'yi de projede görmek istediklerini dile getirmişti. Sinan Öztürk'ün yönettiği, Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir’in kaleme aldığı dizide beklenen gelişme yaşandı. Başrolünü Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'le paylaştığı "Kanunsuz Topraklar" dizisi final yapan Necip Memili "Üç Kuruş"ta rol alacak.Memili'nin geçen günlerde set ziyareti sırasında yaptığı paylaşım heyecan yaratmıştı. Fakat oyuncuya henüz bir teklif yapılmadığı öğrenilmişti. Son gelen bilgiye göre Necip Memili "Üç Kuruş"a konuk oyuncu olacak. Henüz sete çıkmayan başarılı oyuncunun rolü ise merak konusu oldu.