"Üç Kuruş"tan nefes kesen bir tanıtım daha!

Kartal ve Efe, İrfan’ın yönlendirmesiyle Çetin’e ulaşmayı başarırlar. Çetin, Kartal ve Efe’nin Azade’ye karşı büyük bir zafer kazanmalarını sağlar. Ama Baybars’la kişisel bir husumeti olan Çetin’in Baybars’a giden yolda herkesten gizlediği özel bir ajandası vardır. Bahar, Adnan’ın aklını karıştırmasıyla Kartal’dan birtakım şeyler gizlemeye başlar. Leyla ise Efe’nin sırrını abisi Kartal'a söylemeye kararlıdır. Kitabında yenilgi yazmayan Azade’nin beklenmedik bir hamleyle Kartal ve Efe’ye teklifte bulunması her şeyi değiştirir.Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.‘Üç Kuruş’ yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!