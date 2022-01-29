‘ÜÇ KURUŞ'UN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Kartal ve Efe, İrfan’ın yönlendirmesiyle Çetin’e ulaşmayı başarırlar. Çetin, Kartal ve Efe’nin Azade’ye karşı büyük bir zafer kazanmalarını sağlar. Ama Baybars’la kişisel bir husumeti olan Çetin’in Baybars’a giden yolda herkesten gizlediği özel bir ajandası vardır. Bahar, Adnan’ın aklını karıştırmasıyla Kartal’dan birtakım şeyler gizlemeye başlar. Leyla ise Efe’nin sırrını abisi Kartal'a söylemeye kararlıdır. Kitabında yenilgi yazmayan Azade’nin beklenmedik bir hamleyle Kartal ve Efe’ye teklifte bulunması her şeyi değiştirir.
Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.
‘Üç Kuruş’ yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
‘ÜÇ KURUŞ’ 12. BÖLÜM 2. TANITIM:
"Üç Kuruş"tan nefes kesen bir tanıtım daha!
Show TV'nin Ay Yapım imzalı büyük ilgi gören dizisi ‘Üç Kuruş’un heyecanla beklenen 12. bölümünden nefes kesen bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Efe’nin Leyla’ya muhbir olduğunu itiraf ettiği tanıtımda Efe’nin Kartal’ı içeri atacağını öğrenen Leyla’nın ilişkisiyle ilgili vereceği karar merak konusu oluyor. Şesu’nun gerilim dolu dövüş sahneleri dikkat çekerken İrfan, kendisiyle görüşmeye gelen Leyla’ya halası yüzünden annesinin öldüğünü söylüyor.
29.01.2022 12:58 Dizi Galeri