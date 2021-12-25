"Üç Kuruş"un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Üç Kuruş’un izleyiciyi ekran başına kilitleyen 8. bölümünde; Kartal ve İrfan’ın haftalardır beklenen büyük yüzleşmesi gerçekleşti. Tam o anlarda Efe oldukları yere geldi. Efe’nin geldiğini duyan İrfan, kafasına silah dayadı ve Kartal’ı bir seçim yapmaya zorladı. Kartal, İrfan’ın kendisini öldürmesinden korktuğu için onu Efe’ye teslim etmedi ve kendi arabasını vererek kaçmasına yardım etti. Kartal ve Efe’nin hamleleriyle giderek köşeye sıkışan İrfan, Leyla’yı kaçırarak dengeleri değiştirecek bir hamle yaptı. İrfan’ın garajındaki gizli bölmede kilitli tutulan Leyla, kaçmak için bir yol ararken kapıyı açmayı başardı ancak kendini yeniden İrfan’ın yanında buldu. Yolda Kartal’ın arabasını görünce kurtulduğunu düşünen Leyla, arabadan İrfan’ın çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı. Finalde Leyla’nın ortalarda olmadığını fark eden Kartal ve Efe, onu bulabilecek miydi?Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.‘Üç Kuruş’ yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!