Üç Kuruş'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Kartal ve Efe, İrfan’la anlaşmaya yanaşmak istemese de Baybars’ı asla bulamayacaklarını bildikleri için onunla çalışmaya mecbur olduklarını anlarlar. Planlarını adım adım gerçekleştirmek için harekete geçecekleri sırada ilk hedefleri olan Azad onları kendi ayağına getirir ve bu buluşma her ikisi için de büyük bir şok etkisi yaratır. Babasının ölümüyle her şeyini kaybeden Bahar ise içini Leyla’ya döker. Aralarında kurulan bu bağ ise Kartal ve Efe’nin yeni rakibi Azad’a karşı birleşmelerini sağlayacaktır. Efe’nin ise bu zorlu ve güçlü rakibi dize getirmek için Kartal’la beraber kurdukları oyunda Kartal’dan bile gizlediği ayrı bir planı vardır. Fakat oyunu kazandıklarını düşündükleri anda onları tekrar İrfan’a bağlayan yeni biriyle tanışırlar.Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.‘Üç Kuruş’ yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!