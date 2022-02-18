"Üç Kuruş"un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Efe ve Çetin, Korkmaz’ın mekanına baskın yaparak Kartal ile Oktay’ı kurtardı. Babasına yapılanların hesabını sormak isteyen Kartal, Efe ile birlikte Korkmaz’a saldırdı. Bahar, Azade ile yüzleşmesinde öğrendiği gerçeklerin ardından Kartal’ı terk etti. Kartal, Korkmaz’ın yerini nasıl bulacağını öğrenmek için gizlice Ferhan’la görüştü. Ferhan, vereceği bilgiler karşısında Kartal’dan kendisini hastaneden kaçırmasını istedi. Kartal, Korkmaz’a Baybars’la geçmişte yaşadıkları olayı İzzet’in anlattığını öğrendi. İrfan’dan aldığı bilgilerle İzzet’i yeniden kaçıran Kartal, bu sefer merhamet göstermedi ve onu öldürdü. İzzet öldürüldükten sonra olay yerine ulaşan Efe’nin ne yapacağı merakla beklenirken Kartal, hiç beklemediği bir hamleyle karşılaştı. Efe, cebinden çıkardığı üç kuruşu İzzet’in üzerine atarak Kartal’ı korumayı seçti.Senaryosunda Damla Serim ve Eset Akçilad’ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.‘Üç Kuruş’ yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!