'Üç Kuruş'un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!

Üç Kuruş’un ekrana gelen 7. bölümünde; Kartal, İrfan konusunda babasıyla yüzleşti ancak Oktay’dan istediği yanıtları alamadı. Pes etmeyen Kartal, Efe’yle birlikte İrfan’ın izini sürmeye başladı. Neriman, ağabeyini sorgulayınca cinayetleri Ferhan’ın işlediğini öğrendi. Neriman’ın da geçmişte mahalledeki diğer insanlar gibi para alıp olayın yaşandığı geceyle ilgili sustuğu ortaya çıktı. Kartal, Bahar’dan babasının en büyük zaafını öğrenince Nezih’in vahşi hayvanlarla dolu olan çiftliğine baskına gitti. Nezih, Baybars’a ait olan vahşi hayvanları korumak için Kartal’a mekanlarını geri vermek zorunda kaldı. Efe ise Bülent’e birlikte hareket etmeyi teklif ederek beklenmedik bir ortak edindi. Bülent ve Hazal’ın da oyuna dahil olması dengeleri değiştirdi. Kartal ve Efe, Hazal’dan aldıkları bilgiyle İrfan’ın çalıştığı barı buldu. O sırada kuliste Oktay’la konuşan İrfan, Kartal ve Efe gelince kaçtı. İrfan’ı aradığı yerde babasını gören Kartal bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. İrfan, Çıngıraklı’da bir duvara fotoğraflarla “hepiniz sustunuz” yazarak Kartal’a ve mahalleliye mesaj verdi. Duvarın yanında yeni bir isim yazıyordu. Kartal ve Efe, yeni hedef olduğunu düşündükleri bu ismin peşine düşerken Oktay’ın yardımı planı değiştirdi. İrfan’ın kulisinde başka bir isim kağıdı gören Oktay, asıl hedefi Kartal’a söyledi. Kartal ve Efe, Oktay’ın söylediği hedefe giderken bu hamle İrfan’ı köşeye sıkıştırdı. İrfan, hedefini öldüremeden geri dönmek zorunda kaldı. Kartal ve Efe, ulaştıkları kişinin anlattıklarıyla İrfan’ın insanları neden öldürdüğünü anlarken finalde ortaya çıkan mobese görüntüleri artık katilin kim olduğunu net olarak gösterdi. Kartal ve Efe, kamera kayıtlarında İrfan’ı gördü.Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.Üç Kuruş yeni bölümüyle 20 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!