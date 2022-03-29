'Üç Kuruş'un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!

Oğluna ve Bahar’a kavuşan Kartal, ailesiyle birlikte Çetin’in güvenli evine gitti. Herkesin evde olduğu sırada gerçekleşen bir saldırı evdeki herkese korku dolu anlar yaşattı. Şahin, Korkmaz’ın ölümüyle ilgili Azade’yi hedef gösterince Baybars, Azade’ye katilin işini bitirmesi için emir verdi. Azade, evde Çetin’in de olduğunu görünce tüm adamlarını geri çekip oradan uzaklaştı. Ateş’i ve Bahar’ı kaybetme korkusuyla deliren Kartal ise intikam almak için harekete geçti. Yaşanan saldırıdan sonra Kartal’ın Korkmaz’ı öldürdüğünü duyan Bahar, Ateş’in güvenliği için gitmeye karar verdi ancak Kartal’ın bu sefer ailesini bırakmaya niyeti yoktu. Bahar ile Ateş’i kimsenin onları bulamayacağı bir yere götürmek isteyen Kartal, yıllardır görmediği babaannesi Saliha’nın kapısını çaldı. Şahin, Korkmaz’ın silahlarını Azade’nin deposuna koyarak tuzak kurdu. Çetin ise Kartal’a saldırıyı yapanın Azade olduğunu söyledi. Kartal, Azade’nin peşine düşerken Çetin, Kartal’dan onu öldürmemesini rica ederek şaşırtan bir istekte bulundu. Azade, Şahin’i alıkoyarak ondan hesap sormak istedi ancak daha buna fırsatı olmadan Baybars’ın saldırısına uğrayarak yaralandı. Azade’yi yaralı halde bulan Kartal, onu Çetin’e getirdi. Uğradıkları saldırıdan sonra Leyla için endişelenen Efe, sevdiği kadını korumak için onu nezarethaneye aldırdı. Kendisi de Bülent’le kavga edip nezarethaneye düşünce ikili bir araya geldi. Efe, Leyla’yı geri istiyordu ancak Leyla’nın ona güveni yoktu. Artık vakit kaybetmek istemeyen Efe, her şeyi göze alıp Leyla’ya evlenme teklif etti. Yaralı halde kurtulan Azade, Çetin ve Kartal’a Şahin konusunda yardım edeceğini söyledi. Şahin’in yapacaklarından ve Baybars’ın silah sevkiyatından bahsetti. Çetin, Kartal ve Efe, Baybars’ın sevkiyatına baskın düzenlemeye karar verdi ancak onları orada bir tuzak bekliyordu. Kurulan tuzaktan haberdar olan Neriman, Kartal ve Çetin’i arayarak uyardı. Kartal, Efe ve Çetin depoda köşeye sıkıştıklarında Şesu, Mesut ve adamlarının gelmesiyle kurtulmayı başardılar. Bu sırada Baybars’ın emriyle Azade’yi öldüren Şahin, işlerin başına geçecek tek adam kalmanın sevincini yaşıyordu ancak finalde Baybars’la buluşmaya gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Baybars’ın büyük oğlu Kılıç karşısına çıktı. Üç Kuruş’ta dengeleri değiştirecek olan Kılıç’ın gelişi izleyicide şimdiden büyük heyecan yarattı.Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir’in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.‘Üç Kuruş’ yeni bölümüyle 4 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV’de!