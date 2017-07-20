UEFA Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!

Dev maçta Gianluca Rocchi düdük çalacak.

Spor - 20 Temmuz 2017 21:49
UEFA Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!
Manchester United ile Real Madrid arasında 8 Ağustos'ta, TSİ 21.45'te oynanacak olan 2017 UEFA Süper Kupa maçının hakemi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United'in Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te kozlarını paylaşacağı dev maçta, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi düdük çalacak.

DHA
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