UEFA'dan flaş Galatasaray kararı!

UEFA'dan Galatasaray'a müjdeli haber geldi, Finansal Fair Play kriterleri çerçevesinde sınırlama getirilmeyeceği bildirildi.

Spor - 28 Nisan 2017 20:52

Galatasaray Kulübü'ne, ‘Herhangi bir limitiniz yok’ bilgisi resmen iletildi. Bütün kurallara uyup 61 milyon euro seviyesinde kalan Aslan’ın ‘65 milyon euro’ sınırlaması bitti, yaz dönemi transfer çalışmaları için de yönetimin eli şimdiden güçlendi.



Galatasaray’a müjdeli haber geldi. UEFA’nın Finansal Fair Play kriterleri çerçevesinde Galatasaray’a bu sezon için koyduğu 65 milyon euro sınırlamasını gelecek sezon için uygulamayacağı sarı-kırmızılı kulübe bildirildi.



Avrupa’dan men ile beraber maaş-ücret kısıtlaması getirilen sarı-kırmızılılar kurallara uyup 61 milyon euro seviyesinde kalınca, UEFA’dan beklediği haberi aldı. UEFA, Galatasaray’a gelecek sezon için “Herhangi bir limitiniz yok. Ancak gözümüz yine üzerinizde olacak” mesajını iletti.Bu durum trasferde Galatasaray’ın elini güçlendirirken Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yönetim yine de dikkatli hareket etme kararı aldı.



Çünkü aşırı harcama durumunda kendilerini yine böyle bir riskin beklediğinin farkında olan sarı-kırmızılılar geride bıraktığımız sezon olduğu gibi 65 milyon euro seviyesinde giderleri tutmaya çalışacak.



Çok açılmayacağız



Bunun aşılması halinde ise UEFA’nın Galatasaray’a yeni bir ceza verebileceği endişesi taşınıyor. Ayrıca edilebilecek zarar konusunda da kriterlerin ortada olduğu ve bu yüzden anormal ödemelerin olmayacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri mali yönden iyiye gittiklerini belirterek, “Önümüzdeki sezon için herhangi bir sorun yok. UEFA’lı yetkililer iyileşmeyi görüyorlar. Ezeli rakiplerimiz gibi sattığın kadar transfer edebilirsin sınırlaması bize getirilmiş değil. Ancak çok fazla açılmayacağız” ifadelerini kullandılar.



Kaynak: Skorer

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