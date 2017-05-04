Ufuk Ceylan'ın ve Yalçın Ayhan'ın cezası 3 maça indirildi!

Basın mensubuna yönelik gerçekleştirdikleri eylemler sonucu PFDK'dan 5'er maç ceza alan Medipol Başakşehir Kulübü futbolcuları Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'ın cezaları PFDK tarafından 3 maça indirildi.

Spor - 04 Mayıs 2017 17:11
Ufuk Ceylan'ın ve Yalçın Ayhan'ın cezası 3 maça indirildi!
Alınan karar şöyle:

PFDK'nın 25.04.2017 tarih ve E.2016-2017/971 - K.2016-2017/1136 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma istemlerinin reddine, oybirliği ile,

- Medipol Başakşehir Futbol Kulübü futbolcuları Ufuk Ceylan'ın ve Yalçın Ayhan'ın, basın mensubuna yönelik gerçekleştirdikleri eylemlerin PFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 45. maddesinde düzenlenen "kavga" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemlerin niteliğinin "kavga" şeklinde düzeltilmesine; bu itibarla Medipol Başakşehir Futbol Kulübü futbolcuları Ufuk Ceylan'a ve Yalçın Ayhan'a verilen 5 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezasının; eylemlerin kavga niteliğine uyan FDT'nin 45. maddesi uyarınca tayini suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile kakrar verilmiştir.

Kaynak:DHA
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