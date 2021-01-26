Tuğba Altıntop eski eşi Rafet El Roman'ı takipten çıkardı! Kafaları karıştırdı!

Rafet El Roman'ın eski eşi ve iki kızının annesi Tuğba Altıntop'un sosyal medyadan yaptığı açıklama kafaları karıştırdı. Rafet El Roman'ı takipten çıkaran Altıntop, "Şimdi duymak istediklerinizi değil anlatmak istediklerimi dinleyin. Anka kuşu misali her şeye sil baştan başlıyorum. Geçmişini bilmeyen geleceğini göremez.” mesajını paylaştı.Tuğba Altıntop'un bu sözleri kafalara soru işareti bıraktı. Takipçileri Tuğba Altıntop'un bu mesajı sonrası eski eşi Rafet El Roman'la ilgili açıklama yapacağını ileri sürdü.