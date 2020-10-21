Uğur Akkuş: "Ebru'dan çok şey öğreniyorum!"

Uğur Akkuş, iş ve özel hayatının bilinmeyenlerini Şamdan dergisine anlattı.Şamdan dergisinin son sayısına kapak olan Uğur Akkuş, sanata ilgisinden Ebru Şallı ile olan evliliğine, iş dünyasındaki hedeflerinden renkli kişiliğine kadar tüm soruları içtenlikle yanıtladı.Uğur Akkuş, aşk konusundaki soruya, “Aşk yaratılış sebebimizdir. Tanrı bizi aşk ve sevgi ile yarattı. Ebru (Şallı) ile geçen sene evlendik. Çok mutlu ve aşığım” yanıtını verdi.Eşi Ebru hanımın, çok özel bir insan ve iyi bir iş kadını olduğunu belirten Uğur Akkuş, “Ben Ebru’nun anneliğini görünce hayran kalmıştım. Muazzam biri, ben ondan çok şey öğreniyorum. Birbirimize çok şey katıyoruz. Her geçen gün ondaki meziyetleri keşfettikçe daha da mutlu oluyorum” dedi.