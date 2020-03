Uğur Akkuş'un kitabı satış rekorları kırdı!

Türkiye’ye 3,5 milyar dolarlık yatırım yapılmasına öncülük ve aracılık eden iş insanı Uğur Akkuş’un iş hayatındaki tecrübelerini anlattığı “Süper Güç Türkiye” adlı kitabı raflardaki yerini aldı.Akkuş; Mardin, İstanbul, Londra, Paris, Berlin, New York, Los Angeles ve Körfez ülkeleri ekseninde şekillenip bütün dünyaya yayılan ticari faaliyetlerini bu kitapta anlatıyor. “25 yaş altı gençler Türkiye’nin 20 yıl öncesini bilmiyor, bu gençler Türkiye’nin 20 yılda nasıl ve ne badirelerden geçerek ne kazanımlar elde ettiğinin farkında değiller” diyen Akkuş, bu 20 yıllık dönemi “Süper Güç Türkiye” kitabında anlattı. Uğur Akkuş’un “Süper Güç Türkiye” isimli kitabını geleceğe sağlam adım atmayı arzulayan her bir genç söylem olarak sahiplendi kitap, ilk haftada satış rekoru kırdı.Avrupa ve Amerika’da yaptığı ticari faaliyetler sonucu 22 yaşında milyon dolarlar kazanan iş insanı Uğur Akkuş, kitabıyla ilgili; “Uzun süredir üzerinde çalıştığım bir projeydi ve nihayet artık bu ay raflardaki yerini aldı. Kendi hayat hikayem ve iş tecrübelerimi anlattığım, tek solukta okunabilecek bir ‘motivasyon kitabı’ olan Süper Güç Türkiye’de ülkemizin ne kadar güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu, gençlerin umutlarını yitirmeden ülkelerine ve kendilerine güvenerek her zorluğu yenebileceklerini yazdım” diye konuştu.Türkiye’nin Anadolu’nun bereketi ile mayalanmış, geçmişten aldığı büyük birikimi geleceğe taşıyan, her açıdan eşsiz avantajlara sahip, dünya barışı için vazgeçilmez bir ülke olduğunu belirten Uğur Akkuş; “Ticari açıdan da eşsiz bir konuma sahip olan Türkiye adeta dünya ticaretinin merkezi hükmünde. Bu topraklarda ticaret yapanlar her zaman kazanmışlar” dedi. Akkuş’un kitabında “JEOTİCARET”, “PLATFORM TİCARETİ”, “TİCARETİN ZİNDANI”, “EKONOMİK AŞILANMA” gibi ilk kez kullanılan terimler ekonomi ve iş dünyası literatürüne kazandırılıyor.