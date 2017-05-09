Uğur Aslan'ın AVM turu!

Alışveriş - 09 Mayıs 2017 10:34

Dizi setinde çekimleri bitirip bir arkadaşı ile görüşmeye gelen ünlü oyuncu Uğur Aslan buluşma saatinden önce gelince arkadaşına telefonundan mesaj çekerken görüntülendi.Mütevaziliği ile sevenlerinin gönlünde ayrı bir yeri olan oyuncu vakit geçirmek için spor mağazalarını gezerek kısa bir alışveriş turu attıktan sonra bir kafede arkadaşıyla buluşup kahve içip sohbet ederek keyifli bir akşamüstü geçirdi.