Uğur Aslan'ın AVM turu!

Kara Sevda dizisinde “Zehir” karakterini canlandıran Uğur Aslan’a Akmerkez’de kameralara yansıdı.

Alışveriş - 09 Mayıs 2017 10:34
Uğur Aslan'ın AVM turu!
Dizi setinde çekimleri bitirip bir arkadaşı ile görüşmeye gelen ünlü oyuncu Uğur Aslan buluşma saatinden önce gelince arkadaşına telefonundan mesaj çekerken görüntülendi.

Mütevaziliği ile sevenlerinin gönlünde ayrı bir yeri olan oyuncu vakit geçirmek için spor mağazalarını gezerek kısa bir alışveriş turu attıktan sonra bir kafede arkadaşıyla buluşup kahve içip sohbet ederek keyifli bir akşamüstü geçirdi.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Uğur aslan, Kara Sevda

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "Ben olmayı çoktan yitirdim"
  • Melekler defileye nasıl hazırlanıyor?
  • Sabriye'den sıra dışı gol!
  • 'Şeyma Ilıcalı' paylaşımı olay oldu!
  • Eser'i yerin dibine soktu!

"Ben olmayı çoktan yitirdim"

ALIŞVERİŞ HABERLERİ

  • Burcu Güneş alışverişte!
  • Şeyla Gülman'nın AVM turu!
  • Cole Haan'dan stil sahibi fırsatı
  • Yasemin Özilhan'ın AVM turu
  • Muazzez Ersoy'un AVM turu!
  • Dolunay Soysert alışverişte
  • Zeynep Demirel'in AVM turu!
  • Nebahat Çehre alışveriş seviyor
  • Ece Erken'in AVM turu!
  • Ömür Gedik'in alışveriş turu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Bahar Candan'dan Murat Boz açıklaması!
  • Eser Yenenler'e şok tepki!
  • Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi nişanlandı
  • Aleyna Tilki komşuyu kızdırdı!
  • Gamze’nin kimsesi yok mu?
  • Venedik'ten aile fotoğrafı geldi!
  • "İçerde"de silahlar çekildi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Bahar Candan'dan Murat Boz açıklaması!