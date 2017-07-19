Uğur Güneş ve Cansu Gündüz tatilde!

Magazin - 19 Temmuz 2017 13:39

Star TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'ın evlilik programında gelin adayı olan Cansu Gündüz, Kanal D ekranlarında yayınlanan İsimsizler dizisinde 'Kaymakam Fatih' karakterini canlandıran Uğur Güneş ile beraber Bodrum'da tatil yapıyor. Aşk yaşadıkları konuşulan ikili denizde romantik anlar yaşadı.Spor hocalığı da yapan Cansu Gündüz, 2016 Türkiye Bikini Fitness üçüncüsü.