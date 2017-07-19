Uğur Güneş ve Cansu Gündüz tatilde!

Zuhal Topal'la izdivaç programının gelin adayı Cansu Gündüz, Uğur Güneş ile tatilde...

Magazin - 19 Temmuz 2017 13:39
Uğur Güneş ve Cansu Gündüz tatilde!
Star TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'ın evlilik programında gelin adayı olan Cansu Gündüz, Kanal D ekranlarında yayınlanan İsimsizler dizisinde 'Kaymakam Fatih' karakterini canlandıran Uğur Güneş ile beraber Bodrum'da tatil yapıyor. Aşk yaşadıkları konuşulan ikili denizde romantik anlar yaşadı.

Spor hocalığı da yapan Cansu Gündüz, 2016 Türkiye Bikini Fitness üçüncüsü.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!
  • Beren Saat'in yeni dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
  • Miranda Kerr'in düğününden ilk kareler..
  • İşte Dilan Çıtak'ın annesi
  • Hayranları tepki gösterince sildi!

Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Ünlü çift neden boşandı?
  • Denizde oyun havası
  • Hapisten çıktı oraya gitti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kıvanç-Çağatay'ın teknesine baskın
  • Yasak aşk davasında sürpriz
  • "Evliliğin tadını çıkarıyoruz..."
  • "Bana değil, Tolgahan’a sorun!"
  • "Gayet iyiyim, bir şey yok..."

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cansu Dere paylaştı, yorum yağdı!
  • Hakan Meriçliler ve Ayşe Acar boşandı!
  • Burak Özçivit'ten kafa karıştıran paylaşım!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Cem Yılmaz sosyal medyayı bıraktı!
  • Sinan Akçıl'dan çarpıcı itiraflar!
  • Deniz Seki barıştırma programı mı sunacak?
  • Yasak aşk davasında sürpriz gelişme!
Cansu Dere paylaştı, yorum yağdı!