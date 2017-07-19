Star TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'ın evlilik programında gelin adayı olan Cansu Gündüz, Kanal D ekranlarında yayınlanan İsimsizler dizisinde 'Kaymakam Fatih' karakterini canlandıran Uğur Güneş ile beraber Bodrum'da tatil yapıyor. Aşk yaşadıkları konuşulan ikili denizde romantik anlar yaşadı.
Spor hocalığı da yapan Cansu Gündüz, 2016 Türkiye Bikini Fitness üçüncüsü.
Uğur Güneş ve Cansu Gündüz tatilde!
Zuhal Topal'la izdivaç programının gelin adayı Cansu Gündüz, Uğur Güneş ile tatilde...Magazin - 19 Temmuz 2017 13:39
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Uğur Güneş, Cansu Gündüz, tatil, bodrum
MAGAZİN HABERLERİ
- Irmak Ünal ve Emre Karabacak neden boşandı?
- Arzu Yanardağ'dan denizde oyun havası
- Umut Evirgen hapisten çıktı oraya gitti!
- Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi evli çıktı, Gonca Derin Akkuş konuştu!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un teknesine baskın yapıldı!
- Yasak aşk davasında sürpriz gelişme!
- Mustafa Ceceli: Çok mutluyum, evliliğin tadını çıkarıyoruz
- Almeda Abazi: Bana değil, Tolgahan’a sorun!
- Fatih Terim: Gayet iyiyim, bir şey yok