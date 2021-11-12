Uğur Güneş'e dizi setinde sürpriz kutlama!

Çekim sırasında sete getirilen pastayla şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşayan ünlü oyuncu, mumları üflerken sağlık diledi.Rol aldığı televizyon dizileri ve sinema filmlerinde sergilediği oyunculukla büyük beğeni toplayan Uğur Güneş, yeni dizisi “Kanunsuz Topraklar”ın setinde ekip arkadaşlarının sürpriziyle karşılaştı. 10 Kasım 1987 doğumlu ünlü oyuncu, çekim sırasında sete getirilen doğum günü pastasıyla şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı.Kendi fotoğrafıyla hazırlanan pastanın üzerindeki mumları dönem kostümleri içinde üfleyen Uğur Güneş, set ekibine bu hoş sürpriz için teşekkür etti. Başta Esra Bilgiç olmak üzere tüm rol arkadaşlarının katıldığı kutlamada duygusal anlar yaşayan Güneş: “Tüm dünya için sağlık diliyorum. Ayrıca hepimizin hayallerinin gerçekleşeceği bir yıl olsun bu yıl.” dedi.