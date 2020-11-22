Uğur Yılmaz Deniz hakkında soruşturma açılacak mı?

tv8'de ekrana gelen Masterchef Türkiye yarışmasında boy gösteren Uğur Yılmaz Deniz'in yıllar önce twitter'dan yazdıkları küfür ve hakaret içerikli tweet'ler ortaya çıkmıştı. Olayın ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Acun Ilıcalı, yarışmacıyı diskalifiye ettiklerini sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla açıkladı.Bu olayın ardından yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Bu tweet'ler nedeniyle Uğur Yılmaz Deniz'e soruşturma açılabileceği konuşuluyor. Hatta soruşturma sonunda yarışmacının tutuklanabileceği de iddialar arasında.İşte yazılan tweet'lerden bir kaçı: