Ukrayna, Rus sosyal paylaşım sitelerini yasaklıyor

Ukrayna’da devletin Rusya karşı adımlarına yenisi eklendi. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus sosyal paylaşım sitelerine erişimin yasaklanması talimatı verdi.

Teknoloji - 16 Mayıs 2017 11:44

Ukrayna’da Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin, Rusya’ya yönelik yaptırımların genişletilmesiyle ilgili kararını Devlet Başkanı Poroşenko onayladı.



Kiev’in Rusya’ya yönelik yaptırımlarının bin 228 tüzel ve 468 gerçek kişiyi kapsadığı açıklandı.



Poroşenko’nun onayladığı kararname, eski Sovyet coğrafyasının tamamında olduğu gibi Ukrayna’da da çok popüler olan sosyal paylaşım sisteleri Odnoklassniki.ru ile Vkontakte.ru’nun, arama motoru Yandex’in ve Mail.ru Group’un sitelerinin yasaklanmasını öngörüyor.



Ukrayna’da Rusya karşıtı yeni yaptırımlar, Rus TV kanalları RBK, TV Center, BGTRK, NTV Plus ve Zvezda’nın yanı sıra Kasperski ve DrWeb antivirüs programlarına da yasak getiriyor.



KAYNAK: DHA

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